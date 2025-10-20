إعلان

مصرع مُسن وإصابة 7 في انقلاب سيارة بالمنيا

كتب : مصراوي

10:09 م 20/10/2025

المنيا - جمال محمد:

لقي مُسن مصرعه، وأصيب 7 أشخاص آخرون، مساء اليوم الاثنين، إثر انقلاب سيارة "تمناية" على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بالحادث، وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخص يُدعى "جمعة محمد"، يبلغ من العمر 70 عامًا.

كما أسفر الحادث عن إصابة 7 آخرين وهم: سيد صالح علي (46 سنة)، عبد الرحمن أحمد مصلح (33 سنة)، رضا صفي الدين محمد (46 سنة)، عبد السلام جمعة خلف (38 سنة)، مصطفى إبراهيم عقيلة (45 سنة)، عبد السلام عبد اللطيف عقيلة (50 سنة)، وعبيدة محمد أحمد (49 سنة)، وجميعهم مقيمون بقرية الفواخر بمركز المنيا.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

