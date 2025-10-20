لتخفيف الأعباء.. أتوبيسان بنصف الأجرة للنقل الداخلي في دمنهور (صور)

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تشغيل عدد 2 أتوبيس نقل داخلي بسعر مخفض قدره 3 جنيهات فقط للرحلة الواحدة، بنسبة خصم 50% عن السعر الحالي.

ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والطلبة والموظفين عقب الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية وتعديل تعريفة الركوب بمختلف وسائل النقل.

ويعمل الأتوبيس الأول من أمام مدخل المحافظة وحتى ميدان الساعة ذهابًا وعودة، فيما يعمل الأتوبيس الثاني من مجمع مواقف دمنهور إلى ميدان الساعة ذهابًا وعودة، لتغطية أهم خطوط الحركة داخل المدينة.

ووجهت المحافظ بوضع ملصقات مميزة على الأتوبيسات توضح التعريفة وخطوط السير لتسهيل التعرف عليها، مع تخصيص لون مميز لهما.

وشددت المحافظ على تكثيف الحملات المرورية على جميع المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وخطوط السير، وعدم استغلال المواطنين أو تقسيم الخطوط، ومتابعة سير الأتوبيسات بشكل منتظم بمواعيد محددة لضمان استمرارية الخدمة وانضباطها، مع تلقي أي شكاوى من المواطنين لسرعة التعامل معها.