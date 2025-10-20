محافظ القليوبية يتابع تطوير ورصف شارع "بهتيم إسكو" بشبرا الخيمة (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، أعمال تطوير ورصف شارع "بهتيم إسكو" بحي شرق شبرا الخيمة، والذي يُعد أحد أهم المشروعات الحيوية الرامية إلى رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين السيولة المرورية بالمنطقة.

وأكد المحافظ أن المشروع يهدف إلى تطوير ورفع كفاءة طريق يبلغ طوله نحو 1700 متر وبعرض 25 مترًا، مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ وصلت إلى 45% من إجمالي الأعمال المخططة حتى الآن.

وتفقد المحافظ المراحل الجارية من المشروع، والتي تشمل الانتهاء من تكسير طبقات الأسفلت القديمة في الاتجاهين بالكامل، وتكسير خرسانة الأرصفة للجزيرة الوسطى، إلى جانب تشغيل طبقة الأساس في الاتجاه الأيسر بالكامل، والانتهاء من طبقة الأسفلت الرابطة في نفس الاتجاه.

وأوضح المهندس أيمن عطية أن العمل يجري حاليًا على تشغيل طبقة الأساس بطول 800 متر في الاتجاه الأيمن، بالإضافة إلى صب 22.5 متر مكعب من البردورات، لافتًا إلى أنه تم أخذ جسات ميدانية بجوار نزلة الطريق الدائري تمهيدًا لاستكمال أعمال القطع والإحلال بعد الانتهاء من تعميق المرافق بتلك المنطقة.

وشدد المحافظ على أهمية المشروع الذي سيُحدث نقلة نوعية في الحركة المرورية بشرق شبرا الخيمة، حيث سيصبح شارع "بهتيم إسكو" محورًا مرورياً رئيسيًا وشريانًا حيويًا يربط بين عدة مناطق ويخدم آلاف المواطنين يوميًا، ويساهم في تخفيف الضغط المروري وتحسين المظهر الجمالي للمدينة.

ووجّه المحافظ الشركة المنفذة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة الفنية، مؤكّدًا أن المحافظة ماضية بخطى ثابتة في تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.