بالصور.. محافظ أسيوط يستقبل وزير التعليم بعد جولة تفقد المدارس

استقبل اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والوفد المرافق له>



أتى ذلك في ختام جولته الميدانية بعدد من مدارس المحافظة، والتي جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمرور الميداني على المدارس لمتابعة انتظام الدراسة والاطمئنان على سير العملية التعليمية.

وجاءت الزيارة في إطار متابعة جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم، من خلال تحديث المناهج، وتأهيل وتدريب المعلمين، والتوسع في إنشاء المدارس الجديدة للحد من الكثافات الطلابية، ورفع كفاءة الخدمات التعليمية، خاصة مع مرور شهر على انطلاق العام الدراسي الجديد 2025–2026.

وكان الوزير قد بدأ جولته صباح اليوم بتفقد عدد من المدارس بمراكز المحافظة، لمتابعة سير الدراسة، والتأكد من انتظام الحضور، وتطبيق الإجراءات التعليمية والإدارية داخل الفصول، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر مع أولياء الأمور، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب.

وخلال اللقاء، رحب محافظ أسيوط بالوزير والوفد المرافق، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة التي تعكس اهتمام القيادة السياسية بتطوير التعليم في محافظات الصعيد، ودعم جهود الدولة لبناء الإنسان المصري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.

وأكد المحافظ أن قطاع التعليم يمثل أولوية قصوى ضمن خطط المحافظة التنموية، مشيرًا إلى تنفيذ مشروعات إنشاء وصيانة المدارس، والتوسع في الفصول الدراسية لمواجهة الكثافات، إلى جانب تطوير البنية التحتية، وتطبيق معايير الجودة، وتهيئة بيئة تعليمية متطورة تراعي احتياجات الطلاب والمعلمين.

وأوضح اللواء أبو النصر أن التعاون الوثيق بين المحافظة ووزارة التربية والتعليم أسفر عن خطوات جادة نحو تطوير المنظومة التعليمية وتحسين الخدمات المقدمة بمختلف المراحل الدراسية، مؤكدًا أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة يعد إنجازًا ملموسًا يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 لبناء جيل واعٍ ومؤهل يمتلك أدوات العلم والمعرفة، وقادر على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة.

وأعرب الدكتور محمد عبداللطيف عن سعادته بزيارة محافظة أسيوط، مشيدًا بما لمسه من تعاون بين الأجهزة التنفيذية ومديرية التربية والتعليم، مؤكدًا أن الوزارة تولي محافظات الصعيد اهتمامًا خاصًا ضمن خططها لتطوير المناهج والمنشآت التعليمية وتحسين بيئة التعلم.

وأشار الوزير إلى أن جولاته الميدانية تهدف إلى الوقوف على الواقع الفعلي داخل المدارس والتعرف على احتياجاتها عن قرب، مشيدًا بانتظام العملية التعليمية بالمحافظة، وما لمسه من التزام واضح من المعلمين والإدارات التعليمية في تنفيذ التوجيهات وتطبيق المناهج المطورة، بما يعكس الجهد الكبير المبذول لضمان انضباط الدراسة.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للمدارس والمعلمين بمحافظة أسيوط، من خلال توفير التدريب المستمر وتهيئة البيئة التعليمية الملائمة، مشيدًا بالتعاون المثمر مع المحافظة في تنفيذ مشروعات الصيانة والتوسع في إنشاء المدارس الجديدة لتقليل الكثافات وتوفير فرص تعليمية متميزة لأبناء المحافظة.

وأشاد الوزير بجهود المحافظ في دعم العملية التعليمية وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع المحافظة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق طفرة نوعية في الأداء.

حضر اللقاء الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبوعقيل، السكرتير العام، وخالد عبدالرؤوف، السكرتير العام المساعد، ومحمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط.

وفي ختام الزيارة، قدم اللواء هشام أبو النصر درع المحافظة إلى وزير التربية والتعليم تقديرًا لجهوده في دعم وتطوير منظومة التعليم، كما أهداه مجسمًا من إبداع طلاب التعليم الفني، تعبيرًا عن تقدير المحافظة لدور الوزارة في النهوض بالتعليم الفني.

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط درع المديرية للوزير تكريمًا لجهوده المستمرة في خدمة العملية التعليمية.