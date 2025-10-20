انتخابات مجلس النواب.. 76 مرشحًا يتنافسون على 4 دوائر بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

يتنافس 76 مرشحًا بالنظام الفردي في 4 دوائر انتخابية بمحافظة أسوان.

وتعد الدائرة الأولى، التي تضم مركز ومدينة أسوان ومدينة أبو سمبل ومركز ومدينة دراو، الأكثر سخونة في المحافظة، حيث يتنافس فيها 19 مرشحًا على مقعدين، بينهم نواب سابقون.



وترجع حدة المنافسة في هذه الدائرة إلى سببين رئيسيين: أولًا، اتساع نطاق الدائرة من مدينة أبو سمبل جنوب أسوان بمسافة 300 كيلومتر حتى مدينة دراو شمال المحافظة، وثانيًا، وجود ممثلين عن جميع قبائل أسوان، من الأصولية إلى النوبيين والجعافرة والعرب.

وتليها في القوة الدائرة الرابعة بمركز ومدينة إدفو، حيث يتنافس فيها 22 مرشحًا، ثم الدائرة الثانية بمركز ومدينة كوم أمبو، التي تضم 5 مرشحين، وأخيرًا الدائرة الثالثة بمركز نصر النوبة، التي يتنافس فيها 20 مرشحًا.