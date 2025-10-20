إعلان

مصرع طبيب أسنان وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

03:34 م 20/10/2025
    حادث تصادم (2)
    حادث تصادم (1)

لقي طبيب أسنان شاب مصرعه في حادث تصادم سيارة ميكروباص بطريق الحسينية - الصالحية بمحافظة الشرقية، فيما أصيب 10 آخرون.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بوصول 11 مصابًا إلى مستشفى الصالحية نتيجة الحادث، وتم نقلهم بواسطة 11 سيارة إسعاف.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة الركاب، فيما تعرض السائق لإصابات بالغة وحالته غير مستقرة، بينما لقي طبيب الأسنان الشاب مصرعه متأثرًا بإصابته.

جرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وتم التحفظ على جثة المتوفى في مشرحة المستشفى لحين انتهاء الإجراءات القانونية، بعد تحرير المحضر اللازم وإخطار الجهات المختصة لمباشرة الواقعة.

