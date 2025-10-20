بالصورـ وزير التعليم يتفقد مدرسة الشهيد إبراهيم عبد اللطيف بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة تفقدية لمدرسة الشهيد إبراهيم عبداللطيف التابعة لإدارة أسيوط التعليمية، وذلك للوقوف على سير العملية التعليمية ومتابعة انتظام حضور الطلاب والعاملين بالمدرسة.

كشف مصدر مسؤول بمحافظة أسيوط، أن الوزير بدأ زيارته للمحافظة بتفقد المدرسة فور وصوله، في إطار جولته الثانية لأسيوط. وأشار المصدر إلى أن الوزير حرص على زيارة عدد من المدارس بشكل مفاجئ، دون حضور القيادات التنفيذية أو التعليمية بالمحافظة، في خطوة تهدف إلى تقييم الأداء الميداني بعيدًا عن الترتيبات الرسمية.

وصل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الإثنين، إلى محافظة أسيوط في زيارة رسمية لتفقد عدد من المنشآت التعليمية ومتابعة سير العملية التعليمية، برفقة اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وعدد من قيادات الوزارة ومديرية التربية والتعليم.

تأتي هذه الزيارة، وهي الثانية للوزير إلى أسيوط، عقب حادث انقلاب تروسيكل بترعة قناطر حواسب بقرية منقباد بمركز أسيوط، الذي أسفر عن وفاة 7 أطفال وإصابة 4 آخرين لا يزالون يتلقون الرعاية الصحية بمستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى أسيوط العام.

ومن المقرر أن تشمل جولة الوزير تفقد مدرسة أحمد عرابي بقرية منقباد، للوقوف على احتياجات المدارس وتعزيز الإجراءات التعليمية، خاصة بعد الحادث الأليم.

كشف مصدر مسؤول بمحافظة أسيوط أن الوزير سيعقد اجتماعًا مع المحافظ، بحضور قيادات مديرية التربية والتعليم، لمناقشة سبل تطوير العملية التعليمية بالمحافظة، وتعزيز إجراءات السلامة والرقابة داخل المدارس لضمان بيئة تعليمية آمنة للطلاب.