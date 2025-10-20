2140 رأس.. الوادي الجديد تبدأ تنفيذ مشروع تسمين الماشية بالخارجة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن تنفيذ مشروع تسمين ماشية بمدينة الخارجة بالتعاون مع عدة جهات ممولة وشريكة.

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خلال تفقده للمشروع اليوم، أنه جرى تنفيذ الدورة الأولى من المشروع والتي تضم 2140 رأس ماشية يستفيد منها 107 من أبناء المحافظة.

فيما شدد المحافظ، على التزام المستفيدين بمهام وأعمال الرعاية والمتابعة الدورية للرؤوس المخصصة لكل منهم، و تكثيف الإشراف البيطري لضمان سلامة السلالات و زيادة وجودة معدلات الإنتاج.