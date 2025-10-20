إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على طريق الفيوم - القاهرة الصحراوي

شهد طريق الفيوم - القاهرة الصحراوي، قبل منطقة الجبانات، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة وأخرى ملاكي، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص.

وتلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد أحمد سيف، مأمور قسم شرطة مركز طامية، بوقوع الحادث.

وجرى الدفع بـ 7 سيارات إسعاف تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان، مدير مرفق إسعاف الفيوم، لنقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكشفت معاينة العقيد وائل عبد الحي، وكيل إدارة مرور الفيوم، أن سبب الحادث يعود إلى السرعة الزائدة لقائد السيارة الميكروباص، الذي حاول تجاوز السيارة الملاكي القادمة من اتجاه القاهرة، مما أدى إلى اصطدامها من الخلف.

وجرى إخطار نيابة طامية التي تتولى التحقيق في الواقعة لتحديد ملابسات الحادث والمسؤوليات القانونية.