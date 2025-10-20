إعلان

"كانوا رايحين المدرسة".. إصابة 7 أطفال في انقلاب تروسيكل بالسويس

كتب : حسام الدين أحمد

11:24 ص 20/10/2025

إسعاف- أرشيفية

السويس - حسام الدين أحمد:


أصيب 7 أطفال بإصابات متفاوتة إثر انقلاب مركبة "توك توك" (تروسيكل) كانوا يستقلونها أثناء توجههم إلى مدارسهم، صباح اليوم الإثنين، في القطاع الريفي شمال السويس.

تلقت إسعاف السويس بلاغًا بالحادث، وعلى الفور وجه الدكتور مينا فوزي، مدير مرفق الإسعاف، 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث من نقاط التمركز بنفق الشهيد أحمد حمدي وطريق الوردة البيضا.

قدم رجال الإسعاف التأمين الطبي والدعم النفسي للأطفال لتهدئتهم قبل نقلهم إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

وأفادت المعاينة أن المركبة كانت تسير بطريق النفق – الوردة البيضا بسرعة زائدة، مما أدى إلى انقلاب التروسيكل وسقوط الطلاب من الصندوق.

استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى الأطفال المصابين، وتم تشخيص الإصابات وتوزيعهم على الأقسام الداخلية، حيث تراوحت بين كسور في الأطراف وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.


وجرى نقل حالتين تعانيان من نزيف بالمخ ونزيف داخلي إلى العناية المركزة تمهيدًا لإجراء تدخل جراحي.

انقلاب مركبة انقلاب تروسيكل السويس المدرسة

