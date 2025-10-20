بعد أعمال الإحلال والتجديد.. ‬افتتاح محطة مياه العيايشا بقنا (صور)

"يا حرقة قلبي عليك يا أحمد".. آخر كلمات كابتن أمين قبل اللحاق بابنه في

قنا - عبدالرحمن القرشي:

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، صباح اليوم الإثنين، محطة مياه العيايشا المدمجة بمركز قوص، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد الشامل ورفع الكفاءة، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بحضور كل من: المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وفراج الوحش، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، والنائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأوضح المهندس رجب عرفة أن المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشروعات الخدمية التي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا للنهوض بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن محطة العيايشا تُعد من المحطات الحيوية بالمحافظة، حيث تم تنفيذها بطاقة إنتاجية تبلغ 60 لترًا في الثانية، لتخدم نحو 30 ألف نسمة من أهالي المنطقة والقرى المجاورة، بتكلفة إجمالية قدرها 20 مليون جنيه.

وأكد محافظ قنا أن افتتاح هذه المحطة يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين البنية التحتية في مختلف المراكز والقرى، بما يسهم في توفير مياه نقية وآمنة للمواطنين، ويعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى جودة الحياة بالمحافظة.

وأضاف أن محافظة قنا تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية متكاملة في جميع القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على رأس أولوياتها.

ووجّه المحافظ الشكر إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا والعاملين بها على جهودهم في تنفيذ المشروعات الحيوية التي تمس احتياجات المواطنين اليومية.

وأكد المحافظ أن المحافظة تضع ضمن خطتها الاستراتيجية التوسع في إنشاء ورفع كفاءة محطات المياه في مختلف المراكز، لضمان وصول خدمات المياه النقية إلى جميع التجمعات السكنية، دعمًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.