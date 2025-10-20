بالأسماء.. إصابة 3 سيدات في حادث تصادم على الطريق الزراعي بسوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أُصيبت ثلاث سيدات بإصابات متنوعة ما بين كسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على الطريق الزراعي السريع الشرقي، بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

تلقى مركز شرطة دار السلام إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول كلٍ من:

- علياء. ع (19 عامًا) مصابة بكدمات متفرقة بالجسد، وكدمة بفروة الرأس، واشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمة بالبطن، مع اشتباه نزيف داخلي.

- ناهد. ع (25 عامًا) مصابة باشتباه كسر بالمرفق الأيمن، وكدمات بفروة الرأس والبطن، واشتباه ما بعد الارتجاج.

- دهب. م (55 عامًا) مصابة باشتباه كسر بالكتف الأيمن والقدم اليمنى، وكدمات بالبطن وفروة الرأس.

وبالفحص تبين أن المصابات كنّ يستقلن السيارة الميكروباص وقت وقوع التصادم مع السيارة الملاكي على الطريق الزراعي السريع الشرقي.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بالطريق.