العثور على جثة ستيني متفحمة داخل مسكنه بالشرقية.. والشرطة تحقق

الشرقية - ياسمين عزت:



عثرت أجهزة مديرية أمن الشرقية على جثة مسن يبلغ من العمر 65 عامًا، داخل منزله بقرية تابعة لمركز الحسينية، وبها آثار تفحم بأجزاء من جسده جراء حريق، وتكثف الشرطة جهودها لكشف غموض الحادث.



تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بالعثور على جثة شخص يدعى "فرج. أ" (65 عامًا) داخل منزله، وعلى جثته آثار حريق.



انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا حول المنزل، وبدأت فرق البحث الجنائي في جمع المعلومات وسماع أقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.



وتم تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بالتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وانتداب فريق من الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة.

