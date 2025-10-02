أول رد رسمي من "علوم البحار" عن انحسار البحر بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:



حسم المعهد القومي لعلوم البحار والمحيطات الجدل المثار حول صور تراجع مياه البحر بشاطئ محطة الرمل في الإسكندرية، مؤكدًا أن هذه الظاهرة طبيعية ومتكررة، وتحدث نتيجة عوامل علمية معروفة ولا تستدعي أي قلق.



وأوضح الدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس مركز الحد من المخاطر البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ورئيس لجنة الخبراء الدولية المعنية بالحد من مخاطر التسونامي التابعة لليونسكو، في بيان رسمي، أن ما يشهده الشاطئ هو انخفاض مؤقت في منسوب المياه يحدث عند تزامن ثلاثة عوامل رئيسية؛ أولها ظاهرة المد والجزر اليومية الناتجة عن جاذبية القمر والشمس، وثانيها المد والجزر الشهري المرتبط باكتمال القمر أو المحاق، وثالثها تأثير الضغط الجوي المرتفع الذي يؤدي إلى انخفاض إضافي في منسوب المياه.



وأضاف حمودة أن تزامن هذه العوامل معًا يؤدي إلى تراجع ملحوظ في المياه، لكنه تراجع مؤقت ويعود المنسوب إلى مستوياته الطبيعية في الوقت المحدد له.



ودعم المعهد توضيحه برسم بياني يظهر أن التراجع الأخير يقع ضمن النطاق الطبيعي الذي توقعته النماذج العلمية المتاحة.



وناشد المعهد وسائل الإعلام والمواطنين بضرورة تحري الدقة والاعتماد على المصادر العلمية الرسمية، وتجنب نشر معلومات مغلوطة قد تثير البلبلة، مؤكدًا أن الوضع لا يرتبط بأي مخاطر مثل التسونامي.