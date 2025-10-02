واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، جهودها المكثفة في مواجهة جشع التجار وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، حيث تمكنت حملة رقابية موسعة من ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر بمدينة شبين القناطر.

جاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة – مدير مديرية التموين بالقليوبية، وتحت إشراف المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 أطنان من السكر بدون بيانات ودون تدوين أسعار المصنع والمستهلك، إضافة إلى نصف طن دقيق استخراج 72% بدون فواتير توضح مصدره، و3 جراكن زيت طعام بإجمالي 60 لترًا مجهولة المصدر، إلى جانب 5 كجم من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم المحظور استخدامها في الأغذية، فضلًا عن 500 عبوة عسل طاقة وكريمات بدون بيانات.

كما جرى ضبط 27 قاروصة سجائر مجهولة المصدر، وتحرير 12 محضر جنح لأنشطة تجارية متنوعة شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وغلق مستودع بوتاجاز بدون إذن رسمي، وحيازة سلع مجهولة المصدر.

وأكدت المديرية استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بجميع مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو مخالفات تهدد الأمن الغذائي للمواطنين.