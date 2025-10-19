إعلان

القضاء الإداري بأسيوط يرفض 4 طعون انتخابية ويقبل طعنًا واحدًا في دائرة أبوتيج

كتب : مصراوي

09:39 م 19/10/2025

محكمة أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

قضت الدائرة 102 بمحكمة القضاء الإداري بمحافظة أسيوط، برئاسة المستشار عبدالحكم عبدالنعيم، برفض 4 طعون مقدمة من عدد من المرشحين المستبعدين من كشوف الترشح لانتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي، وذلك في دوائر مركز أبنوب، أسيوط، القوصية، وأبوتيج.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنها قبلت الطعون شكلًا، إلا أنها رفضتها موضوعًا بعد فحص المستندات المقدمة من المطعون ضدهم.

وفي المقابل، قبلت المحكمة طعنًا واحدًا مقدمًا من أحد المرشحين المستبعدين من كشوف الترشح بالدائرة الرابعة، ومقرها مركز وقسم شرطة أبوتيج، ما يتيح له العودة إلى السباق الانتخابي.

يُذكر أن فترة تقديم أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب شهدت تقدم 109 مرشحًا في أربع دوائر انتخابية تغطي مدن ومراكز وقرى محافظة أسيوط، والتي خُصص لها 12 مقعدًا بالنظام الفردي.

القضاء الإداري طعون المرشحين انتخابات مجلس النواب

