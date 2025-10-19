في واقعة مأساوية شهدتها قرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، تحوّل حفل عقد قران إلى ليلة حزن، بعدما أقدم شاب على قتل صديقه بطعنة نافذة في الصدر، أنهت حياته في لحظات، بسبب خلافات قديمة تجددت بينهما أثناء الاحتفال.

الحادث الذي أثار دهشة الأهالي وصدمة الحضور، بدأ بمشادة كلامية بسيطة بين الصديقين أمام منزل العريس، قبل أن تتطور الأمور سريعًا إلى شجار استخدم فيه أحدهما سلاحًا أبيض، موجّهًا طعنة قاتلة لصدر الآخر أنهت حياته في لحظات.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد مصطفى السعدني، مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بوصول متولي الدييب، جثة هامدة إلى المستشفى العام، مصابًا بعدة طعنات نافذة في الصدر والبطن.

على الفور، انتقل المقدم عطية الهلالي، رئيس مباحث دمنهور، إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وصديقه عقب انتهاء حفل عقد القران، تطورت إلى مشاجرة استخدم فيها المتهم سلاحًا أبيض، وسدد عدة طعنات للمجني عليه أردته قتيلًا في الحال.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، مبررًا فعلته بوجود خلافات سابقة بينهما لم تُحل. كما جرى ضبط الأداة المستخدمة في الجريمة، والتحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بعرض الجثمان على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بدقة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح، مع تكليف المباحث باستكمال التحريات حول ملابسات الحادث ودوافعه.

ومع استمرار التحقيقات، تسعى الأجهزة الأمنية والنيابة العامة لكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات بدقة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في وقت يسود فيه الحزن قرية زاوية غزال على فقدان أحد أبنائها في حادث أنهى ليلة فرح وتحول إلى مأساة إنسانية.