محافظ المنيا: خطة لتقنين أوضاع الصناعات ودعم المشروعات الصغيرة

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مواصلة الجهود الهادفة إلى دعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال عقد الاجتماعات الدورية للجنة الخاصة بالمعاونة في تقنين أوضاع الصناعات القائمة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بتشجيع الاستثمار المحلي وتوفير بيئة محفزة للمشروعات الإنتاجية والصناعية.

وفي السياق، عقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، اجتماع اللجنة، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الحصر والتقنين، وبحث آليات التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف وضع آليات عملية لدعم الصناعات المحلية وتعزيز قدرتها على التوسع والإنتاج.

وتناول الاجتماع أهمية إعداد حصر شامل لكافة المشروعات القائمة بنطاق المحافظة، لتقديم أوجه الدعم اللازم لها، سواء المالي أو غير المالي، بما يضمن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، في إطار توجه الدولة نحو تعظيم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل إجراءات التقنين وتذليل العقبات أمام أصحاب المشروعات، مع الإسراع في إعداد قاعدة بيانات دقيقة تشمل جميع المنشآت الصناعية والحرفية بالمراكز، وتعزيز التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتقديم البرامج التمويلية والتدريبية اللازمة، وتوسيع مظلة الدعم الفني بما يضمن استدامة تلك المشروعات وزيادة قدرتها على التشغيل والإنتاج.