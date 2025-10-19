القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية في كشف ملابسات واقعة مقتل شاب بقرية سندوة التابعة لمركز الخانكة، حيث تمكنت من ضبط المتهم بعد ساعات من ارتكاب الجريمة، والتي وقعت على خلفية مشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب خلافات سابقة، انتهت بجريمة طعن أودت بحياة المجني عليه.

تعود تفاصيل الواقعة إلى إخطار تلقاه اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، من اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من أهالي قرية سندوة يفيد بمصرع شاب إثر مشاجرة نشبت داخل القرية.

وبالانتقال والفحص، تبين مقتل شاب يُدعى "م. ح" متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة بسلاح أبيض على يد المتهم، وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبقيادة اللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، تم تشكيل فريق بحث تمكن من تحديد هوية الجاني وضبطه في وقت قياسي، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة إثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينه وبين المجني عليه.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات لحين استكمال الإجراءات القانونية.