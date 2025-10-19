المنيا- جمال محمد:

أحالت محكمة استئناف العدوة بالمنيا، اليوم الأحد، أوراق المتهم بقتل شقيقه وزوجة أبيه إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه شنقاً، وذلك للمرة الثانية عقب استئناف دفاع المتهم على القرار السابق.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد، ومحمد فتحي السيد عبدالعزيز، وأمانة سر محمد جمعة، وخالد محمد عبدالغني، ومحمد مصطفى هارون.

وجاء الحكم في القضية رقم 59017 لسنة 2024، والمقيدة برقم 2682 لسنة 2024 كلي شمال المنيا، والمتهم فيها "م. ح"، 23 سنة، عامل، مقيم بمركز بني مزار، وذلك بتهمة قتل شقيقه "أ" 34 سنة، عامل، وزوجة أبيه "ث. ز"، 52 سنة، ربة منزل، بعد أن تعدى عليهم بآلة حادة "سلاح أبيض" بسبب خلافات أسرية.

وحددت هيئة المحكمة جلسة الثاني من شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم .

وتعود أحداث الواقعة، إلى شهر يوليو من العام الماضي، عندما قام المتهم بقتل شقيقه مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، كما قام بقتل زوجة أبيه عمداً بعد أن قام بطعنها عدة طعنات بسبب خلافات أسرية، وجرى ضبط المتهم وإحالته للمحاكمة الجنائية.