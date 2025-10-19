هنأه بطعنة في الصدر.. شاب يقتل صديقه ليلة كتب كتابه بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قتل شاب صديقه، عقب انتهاء حفل عقد قرانه بقرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، بعد أن سدد له طعنات نافذة أودت بحياته، بسبب خلافات بينهما.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد مصطفى السعدني، مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بوصول متولى الدييب، جثة هامدة، إلى المستشفى العام، مصابًا بعدة طعنات نافذة.

انتقل ضباط المباحث الجنائية برئاسة المقدم عطية الهلالي، إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وقوع مشاجرة بين المجني عليه وصديقه، عقب حفل عقد القران، قام خلالها الأخير بتسديد طعنات نافذة للمجني عليه حتى سقط قتيلًا.

عقب تقنين الإجراءات، ضبط ضباط مباحث دمنهور المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة لوجود خلافات بينهما، كما جرى ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق، وقررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثمان عقب العرض على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، مع تكليف المباحث بإجراء التحريات حول ظروف وملابسات الحادث.