عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم، على جثة فتاة في أحد شوارع منطقة الشئون التابعة لدائرة بندر قنا، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بالعثور على جثة فتاة في منطقة الشئون، وبالفحص تبين أن الجثة لفتاة تُدعى "س.ح" تبلغ من العمر 30 عامًا، وتبين من المعاينة الأولية أنها فارقت الحياة إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة أثناء سيرها في الشارع.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.