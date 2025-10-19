إعلان

الموت يباغت فتاة ثلاثينية أثناء سيرها بالشارع.. تفاصيل العثور على جثة بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

01:07 م 19/10/2025

جثة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم، على جثة فتاة في أحد شوارع منطقة الشئون التابعة لدائرة بندر قنا، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بالعثور على جثة فتاة في منطقة الشئون، وبالفحص تبين أن الجثة لفتاة تُدعى "س.ح" تبلغ من العمر 30 عامًا، وتبين من المعاينة الأولية أنها فارقت الحياة إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة أثناء سيرها في الشارع.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

العثور على جثة مستشفى قنا العام قسم شرطة قنا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

أشعر بمعاناة المواطنين.. نص كلمة السيسي في الندوة التثقيفية الـ42
عاجل.. استقالة في الجهاز الفني بالزمالك
نجوم الزمن الجميل يتألقون على سجادة الجونة الحمراء بتقنية الذكاء الاصطناعي
"أنا مش لوحدي".. المتهم بـ "جريمة المنشار" في الإسماعيلية يغير أقواله
"منقدرش ننافس السعودية".. حقيقة تصريح كامل الوزير عن صناعة الحديد
هل توجد فقاعة عقارية في مصر؟ ياسين منصور يحسم الجدل