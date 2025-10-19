مجلس جامعة المنيا الأهلية يناقش إنشاء كلية التمريض

من المراغة إلى الميمون.. رعب الكلاب الضالة يصل الصعيد وإصابات بالعشرات

المنيا- جمال محمد:

عقد مجلس جامعة المنيا الأهلية اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، وبحضور الدكتور أبو هشيمة مصطفى نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور مصطفى محمود نائب رئيس جامعة المنيا الحكومية لشئون التعليم والطلاب، وعضو المجلس، إلى جانب مديري القطاعات الأكاديمية، وعمداء الكليات.

ناقش المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الأكاديمية والإدارية الداعمة لاستكمال منظومة العمل المؤسسي بالجامعة وتعزيز جاهزيتها الأكاديمية والإدارية.

استعرض المجلس دراسة إنشاء كلية التمريض بجامعة المنيا الأهلية، في إطار التوسع في البرامج الطبية التطبيقية التي تخدم القطاع الصحي بالمحافظة والإقليم، ووجّه الدكتور عصام فرحات بسرعة إعداد اللائحة الدراسية ودراسة الجدوى لأنشاء الكلية وتشكيل لجنة لذلك، بما يضمن تحقيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي منذ النشأة، لتخريج كوادر مؤهلة علميًا ومهاريًا تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي في مجالات التمريض والرعاية الصحية.

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة المنيا الأهلية تسير بخطى ثابتة نحو استكمال منظومتها الأكاديمية والإدارية وفقًا لأحدث النماذج العالمية،، لتكون الجامعة نموذجًا رائدًا في التعليم الذكي والإبداعي، ومركزًا للإبداع والتدريب والبحث التطبيقي يخدم التنمية المستدامة في صعيد مصر.

وفي سياق متصل، ناقش المجلس بروتوكولات التعاون مع المستشفيات الجامعية بجامعة المنيا الحكومية، بما يتيح فرص التدريب العملي والسريري لطلاب الكليات الطبية، ويُعزّز تطبيق برامج التأمين الصحي للطلاب.

كما أشار الاجتماع إلى أهمية التعاون المشترك في مجال إنتاج النباتات الطبية والعطرية اللازمة للدراسات التطبيقية بكلية الصيدلة، تحقيقًا للتكامل البحثي والتدريبي بين الجامعتين.

وافق المجلس على الاستعانة بالخبرات الإدارية والفنية المتقاعدة من جامعة المنيا الحكومية للمشاركة في تشغيل المنظومة الإدارية والفنية بجامعة المنيا الأهلية خلال مراحلها الأولى، وذلك لسد الفجوة في التخصصات الدقيقة، خاصة في مجالات المعامل والفنيين والمشرفين الإداريين وأمناء الكليات، بما يضمن استقرار الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

كما استعرض المجلس الموقف التنفيذي لتجهيزات المعامل والمدرجات والقاعات الدراسية، ومتابعة استكمال أعمال تركيب الشاشات التفاعلية الذكية وتحديث البنية التكنولوجية المتكاملة التي تُتيح بيئة تعليمية حديثة قائمة على التكنولوجيا الذكية في عرض المحتوى الأكاديمي.

واستمع رئيس الجامعة إلى تقارير عمداء الكليات التي أوضحت أن نسبة تنفيذ تجهيزات المعامل تجاوزت 90%، مع الانتهاء من أغلب المتطلبات الفنية اللازمة للتشغيل الكامل.

كما ناقش المجلس آليات تشغيل الفصول الدراسية المرنة والمعامل التطبيقية ضمن البرامج الأكاديمية، وتم وضع الخطوط العريضة لتنظيم الجداول الدراسية وتوزيع المدرجات والقاعات بين الكليات طبقًا للطاقة الاستيعابية والنظم المؤسسية، مع التأكيد على الربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي وتفعيل بيئة تعليمية تشاركية.

ووافق المجلس على تدشين كنترولات مؤمنة وغرف تصحيح مخصصة لكل برنامج أكاديمي بمختلف المباني، بما يضمن سرية البيانات ودقة وعدالة التقويم، دعمًا لخطة الجامعة في التحول الرقمي وتطبيق معايير النزاهة الأكاديمية.