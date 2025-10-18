أثناء عملهم.. وفاة 4 أشخاص غرقًا داخل بئر صرف صحي بشمال سيناء

شهدت مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء اليوم السبت، حادثًا مأساويًا أسفر عن وفاة أربعة عمال تابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، أثناء عملهم في أحد آبار الصرف الصحي الواقعة أمام استاد العريش بمنطقة الضاحية.

وتلقى مرفق إسعاف شمال سيناء بلاغًا بسقوط عدد من العمال داخل البئر، فتم الدفع بأربع سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل الضحايا إلى مستشفى العريش العام.

وأعلنت السلطات وفاة كل من: صلاح مصباح عبدالرحمن، 50 عامًا، من العريش، وجمعه سعداوي عيد، 44 عامًا، من محافظة الفيوم، وعلى محمد علي عوض، 39 عامًا، من العريش، فيما لا يزال البحث جاريًا عن عبد الكريم سيد حراجي، 37 عامًا، من محافظة قنا، ولم يتم انتشال جثمانه حتى الآن.