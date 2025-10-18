محافظ الدقهلية يمنح سائقي التاكسي أسبوعًا لإعادة معايرة العداد

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، عن منح مهلة أسبوع واحد لأصحاب سيارات الأجرة (التاكسي) لإعادة معايرة العداد طبقًا للتسعيرة الجديدة.

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية أنه عقب انتهاء المهلة، سيتم تنفيذ حملات مرورية مكثفة من قبل الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع المحافظة على مدار الساعة لضبط سيارات التاكسي المخالفة، والتأكد من صلاحية العداد وتشغيله وفق التسعيرة الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وحددت المحافظة التسعيرة الجديدة كالتالي: 12 جنيهًا عند فتح العداد، و3 جنيهات لكل كيلومتر.

وشدد المحافظ على ضرورة التزام جميع سائقي التاكسي خلال المهلة المحددة حرصًا على الصالح العام وضمان تقديم خدمة آمنة ومنضبطة للمواطنين.

كما أكدت المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال مركز الشبكة الوطنية للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة (غرفة العمليات المركزية) لتلقي أي شكاوى فورًا عبر الأرقام التالية:

0502316644 – 0502314880 – 0502327792 (هاتف أرضي أو محمول)