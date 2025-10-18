افتتاح مهرجان ومؤتمر النباتات الطبية والعطرية بمحافظة بني سويف (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان ومؤتمر النباتات الطبية والعطرية، الذي تستضيفه المحافظة خلال يومي 18 و19 أكتوبر 2025، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ووزارة الزراعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وعدد من الشركاء المحليين والدوليين.

وشهد الافتتاح حضور عدد من المحافظين، وممثلي الوزارات والهيئات الدولية والسفارات، والقطاع الخاص، والجامعات، والمزارعين، والشركات العاملة في مجالات الزراعة والتصنيع والتصدير، إضافة إلى ممثلي الجمعيات الزراعية والمستثمرين.

وأكد محافظ بني سويف أن المهرجان يمثل منصة وطنية ودولية لتسليط الضوء على هذا القطاع الواعد، مشيرًا إلى أن المحافظة تعد من المناطق الرائدة في زراعة وتصنيع النباتات الطبية والعطرية، وأن المهرجان يهدف إلى تحقيق ريادة مصرية على الخريطة العالمية من خلال دعم كافة حلقات سلسلة القيمة بدءًا من الزراعة مرورًا بالتصنيع والتسويق والتصدير.

وأوضح المحافظ أن النسخة الحالية تركز على تكنولوجيا استخلاص الزيوت الطبيعية وعمليات القيمة المضافة، بمشاركة عشرات العارضين من مصر ودول أخرى، ما بين مزارعين ومصدرين وشركات تصنيع وخبراء وباحثين.

وأشار إلى أن المؤتمر يسعى إلى تعزيز الروابط التجارية بين المصنعين والمصدرين والمزارعين والقطاع المصرفي، إلى جانب نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة والتجفيف والتصنيع، بما يضمن جودة المنتجات ورفع قيمتها التنافسية عالميًا، مع تشجيع الزراعة العضوية والممارسات النظيفة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمكين المرأة في قطاع النباتات الطبية والعطرية ودعم الصناعات المحلية القائمة.