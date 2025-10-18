بعد اختفائه الغامض.. كاميرات المراقبة تكشف مصير الطفل يونس بالفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الفيوم جثة طفل بعد مرور 24 ساعة على اختفائه من أمام منزله بقرية الصعيدي التابعة لمركز الفيوم.

وتلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود أبو بكر، مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، يفيد بالعثور على جثة الطفل يونس م. ع، البالغ من العمر 5 سنوات، مقيم بقرية الصعيدي.

وكشفت التحريات التي أجراها العقيد معتز اللواج، مفتش مباحث مركز الفيوم ومدينة الفيوم الجديدة، تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالمحافظة، أن الطفل كان يلهو أمام منزله عصر الخميس، قبل أن يختفي فجأة عن الأنظار.

وأوضحت التحريات أن كاميرات المراقبة المحيطة بمنزل الطفل رصدته أثناء توجهه إلى بحر يوسف، حيث اعتاد اللعب بالقرب من المياه، بعد أن غافل والدته التي كانت منشغلة بإعداد طعام العشاء، ليسقط بعدها في مياه البحر.

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، ونقلها إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وأُخطرت نيابة مركز الفيوم لتتولى التحقيق في الواقعة.