حبس الطفل المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته في الإسماعيلية داخل دار رعاية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أمرت جهات التحقيق بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، بإيداع الطفل المتهم بقتل زميله يوسف أيمن وتقطيع جثمانه داخل إحدى دور الرعاية لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق، على أن يُعرض مجددًا عقب انتهاء المدة للنظر في تجديد أمر الإيداع.

كما قررت النيابة العامة، انتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه محمد احمد محمد مصطفى لبيان سبب الوفاة وتاريخها وكيفية حدوثها، وضم التقرير الفني إلى أوراق القضية، إلى جانب فحص وتحليل العينات المأخوذة من كلٍ من المتهم والمجني عليه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بتغيب الطفل المجني عليه عن منزله وعدم عودته، فتم تشكيل فريق بحث موسع لكشف ملابسات الواقعة، وأسفرت التحريات عن تحديد هوية الجاني والقبض عليه بعد تتبع كاميرات المراقبة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استدرج زميله إلى منطقة نائية، واعتدى عليه بضربة على الرأس باستخدام «شاكوش»، قبل أن يُقدم على تقطيع الجثمان بمنشار كهربائي، ويتخلص من الأجزاء في منطقة زراعية تبعد عدة كيلومترات عن محل إقامته.