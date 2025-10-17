مصرع طفل في حادث سيارة مسرعة بالوادى الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقي طفل يبلغ من العمر 16 عامًا مصرعه اليوم الجمعة، إثر حادث سير بطريق سريع بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة الطفل لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

تبين أن الطفل يدعى محمد علي يحيى عبد الله، ومقيم بمحافظة أسيوط، وقد صدمته سيارة مسرعة بطريق "الداخلة – منفلوط".

وجرى نقل الجثة بواسطة سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة بعد تحرير محضر بالحادث.