إعلان

مصرع طفل في حادث سيارة مسرعة بالوادى الجديد

كتب : مصراوي

04:39 م 17/10/2025

اسعاف أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقي طفل يبلغ من العمر 16 عامًا مصرعه اليوم الجمعة، إثر حادث سير بطريق سريع بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة الطفل لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

تبين أن الطفل يدعى محمد علي يحيى عبد الله، ومقيم بمحافظة أسيوط، وقد صدمته سيارة مسرعة بطريق "الداخلة – منفلوط".

وجرى نقل الجثة بواسطة سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة بعد تحرير محضر بالحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الوادي الجديد مصرع طفل مدير أمن الوادي الجديد حادث سير مستشفى الداخلة العام النيابة العامة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تعريفات الركوب الجديدة.. زيادة أسعار البنزين والسولار - تغطية خاصة
مهرجان الجونة السينمائي 2025.. حكايات النجوم وكواليس السجادة الحمراء ولقاءات حصرية (تغطية خاصة)