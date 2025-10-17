أطلق الرصاص على نفسه.. مصرع شاب في قرية بأبو هريرة بالفرافرة



الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقى شاب مصرعه، اليوم الجمعة، بعدما أطلق النار على نفسه من سلاح ناري بقرية "أبو هريرة" التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول جثة شاب منتحر بطلق ناري إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

وتبين من الفحص أن المتوفى يُدعى أحمد. م. م، يبلغ من العمر 24 عامًا، وقد أقدم على إطلاق النار على نفسه داخل منزله بالقرية.

جرى نقل الجثة بواسطة سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتكثف مباحث الفرافرة تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة وأسبابها.

وتؤكد الدولة حرصها على تقديم الدعم النفسي عبر عدة جهات وخطوط ساخنة، أبرزها: الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان (08008880700 – 0220816831)، والخط الساخن للمجلس القومي للصحة النفسية (20818102)، لمساعدة من يواجهون مشاكل نفسية أو لديهم أفكار انتحارية.



وشددت دار الإفتاء المصرية على أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، مؤكدة أن المنتحر ليس بكافر، داعية إلى التعامل مع هذه الحالات باعتبارها مرضًا نفسيًا يحتاج إلى علاج متخصص، لا إلى تبرير أو تعاطف مع الفعل ذاته.