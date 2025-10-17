أسيوط تعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة الوقود (مستند)

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، اعتماد التعريفة الجديدة لأجرة وسائل النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي داخل مدن ومراكز المحافظة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار البنزين والسولار، في إطار ضبط منظومة النقل ومنع أي استغلال للمواطنين.

وشملت التعريفة الجديدة داخل مدينة أسيوط تحديد أجرة التاكسي بـ17.5 جنيهًا، والسرفيس بـ6 جنيهات، بينما بلغت 11 جنيهًا لكل من مدينتي أسيوط الجديدة وناصر الجديدة، و6 جنيهات داخل كل مدينة منهما. أما الأجرة بين مدينة أسيوط ومراكزها فجاءت كالتالي: ديروط 29 جنيهًا، القوصية 22، منفلوط وأبوتيج 13، صدفا 18، الغنايم 23، ساحل سليم 13، البداري 18، أبنوب 10، والفتح 5.5 جنيهًا.

كما تم تعديل تعريفة الأجرة بين أسيوط والمحافظات الأخرى، لتصبح: 240 جنيهًا إلى القاهرة، 56 إلى المنيا، 53 إلى سوهاج، 121 إلى قنا، و230 إلى الغردقة، إلى جانب باقي الأسعار المحددة وفقًا للمسافات الرسمية.

وأكد المحافظ أن القرار يأتي لضمان التوازن بين تكلفة التشغيل وحقوق الركاب، مشددًا على الأجهزة التنفيذية والرقابية بتكثيف الحملات المفاجئة على مواقف السيارات ومحطات الوقود والأسواق، للتأكد من الالتزام بالتعريفة الرسمية ومنع التلاعب أو رفع الأسعار بشكل غير قانوني.

وأوضح أن التعريفة الجديدة تُلزم السائقين بوضع "استيكر" بالقيمة المحددة على الزجاجين الأمامي والخلفي للمركبة، إلى جانب تركيب لافتات إرشادية وبانرات واضحة داخل جميع المواقف توضح خطوط السير وقيمة الأجرة وأرقام الشكاوى، مع تكليف إدارة المرور وإدارة المواقف بتكثيف الحملات لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين لمتابعة محطات الوقود والتأكد من وصول الحصص المقررة ومنع الاتجار بها في السوق السوداء، مؤكدًا اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي مخالفات يتم ضبطها.

وأعلن المحافظ عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى على مدار الساعة، من خلال غرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر الرقم (114)، بالإضافة إلى الأرقام (088/2135858 – 088/2135727 – 088/2135670)، وتطبيقات (واتس آب – تليجرام) على الرقم (01066628906)، إلى جانب الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).

وأشار المحافظ إلى تشكيل لجنة فنية تضم ممثلين من المرور والشؤون القانونية والمواقف لوضع التعريفة الجديدة وفقًا للأسعار المحدثة للوقود، مؤكدًا أن غرفة إدارة الأزمات والكوارث ستظل في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ القرارات والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى ترد من المواطنين.