بالصور- محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة إشغالات موقف بنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قاد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، حملة موسعة ومفاجئة لإزالة الإشغالات والتعديات أمام المدخل الرئيسي لموقف سيارات بنها العمومي، جاء ذلك في إطار جهود محافظة القليوبية لاستعادة الانضباط وإعادة المظهر الحضاري للمدن.

وشارك في الحملة الدكتور إيهاب سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ وليد الشهاوي، رئيس مدينة بنها، وعدد من الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.

أسفرت الحملة عن إزالة جميع الإشغالات التي كانت تعيق حركة المرور وتشوه المظهر العام، كما تم مصادرة عربات المأكولات والمشروبات المقامة دون تراخيص، بالإضافة إلى غلق وإزالة كافيتريات مخالفة كانت تستغل الموقع بشكل غير قانوني وتشكل خطورة على المواطنين.

وأكد المحافظ أيمن عطية أنه لن يتم التهاون مع أي تعدٍ على الطريق العام أو مخالفة للقانون، مشددًا على تطبيق أقصى العقوبات الرادعة بحق المخالفين لمنع تكرار هذه التجاوزات.

ووجه المحافظ رئيس مدينة بنها بمراجعة تراخيص جميع المعارض والمحال الواقعة أمام الموقف، والتنسيق مع إدارة الحماية المدنية للتأكد من استيفائها لاشتراطات السلامة والأمان، مع إزالة أي منشأة غير مطابقة حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وأكد "عطية" أن المحافظة مستمرة في تنفيذ الحملات الميدانية المكثفة لإزالة الإشغالات وتحقيق الانضباط المروري في جميع مدن ومراكز القليوبية، مشيرًا إلى أن الهدف هو تسهيل حركة المواطنين وإعادة الوجه الحضاري لمدينة بنها، التي تُعد بوابة المحافظة الرئيسية.

وتأتي هذه الحملة في إطار خطة المحافظة الشاملة لتحسين مستوى الخدمات، ورفع كفاءة المرافق العامة، ومواجهة كافة أشكال التعديات والعشوائيات للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة.