"نواب القليوبية 2025".. الكشف عن القائمة الأولية بـ 72 مرشحًا

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت لجنة تلقي طلبات الترشح بمحكمة بنها الابتدائية، عن القوائم الأولية للمرشحين على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب في محافظة القليوبية، حيث ضمت 72 مرشحًا.

جاء الإعلان بعد استبعاد 6 متقدمين لعدم استيفاء الشروط القانونية التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى تنازل مرشحين اثنين عن خوض السباق.

وتُظهر القوائم الأولية ملامح منافسة محتدمة بين مرشحي الأحزاب السياسية والمستقلين، وسط استعدادات مكثفة لانطلاق ماراثون الانتخابات البرلمانية لعام 2025 بالمحافظة.

وفيما يلي أسماء المرشحين المقبولين في كل دائرة:

دائرة بنها وكفر شكر: يتنافس في الدائرة إيهاب إمام (مستقبل وطن)، حازم عايش (حماة الوطن)، مجدي مسعود (الشعب الجمهوري)، إلى جانب المستقلين سمير الحلواتي، محمد عبد العزيز، سامي مصطفى، داليا سليمان، عمر أحمد، صبحي منصور، وليد شعلان، خالد إبراهيم، محمد المغربي، وهاني أبو العينين.

دائرة طوخ وقها: تضم القائمة مصطفى بيومي (مستقبل وطن)، هشام الزهيري (حماة الوطن)، والمستقلين ياسر قدح، أحمد فكري، شيرين فاروق، إبراهيم سيد أحمد، محمد سليمان، حسن معوض، نبيل نصر، يسري عبد الباسط، ورشاد شكري.

دائرة شبرا الخيمة: يخوض السباق مجاهد نصار وأشرف أمين (مستقبل وطن)، رشا عبد الرحمن (حزب الدستور)، حازم حسن (حزب الجبهة الوطنية)، والمستقلون إبراهيم كرم، حسام عبد العزيز، محمد مصطفى حسن، محمود أمين، عثمان أحمد، فرح عيسى، وخالد بكتاش.

دائرة قليوب والقناطر الخيرية: يتنافس عزت كريم (مستقبل وطن)، محمود عفيفي (حماة الوطن)، محمد عبد الواحد (الجبهة الوطنية)، عصام عثمان (حزب مصر المستقبل)، شوقي بيومي (العربي الديمقراطي الناصري)، بالإضافة إلى المستقلين سمير رمضان، محمد سلامة، درويش أو عيشة، سعد طه، محمد عطو، عاشور خطاب، ريناد حسين، منير مجاهد، أحمد نوار، أسامة الكمار، وعرفه غنيم.

دائرة الخانكة والخصوص والعبور: تضم القائمة حسن حسنين (مستقبل وطن)، محمد صادق وأحمد عباس (الجبهة الوطنية)، فكرية الشهاوي (صوت الشعب)، ناصر مصطفى (حزب الدستور)، والمستقلون محمد سعيد، محمد الجمل، شاكر أبو سالم، هشام فودة، سيد رمضان، محمد رضوان، حميدو ياسين، حاتم الشامي، عماد درويش، وإيمان عبد العزيز.

دائرة شبين القناطر: يتنافس في الدائرة مدحت الكمار وعبد العزيز الصفتي (مستقبل وطن)، والمستقلون عادل القرم، علاء حسناين، عماد الريس، ومحمد أحمد إسماعيل.

وبذلك، تستعد محافظة القليوبية لخوض سباق انتخابي قوي على 16 مقعدًا فرديًا، في ظل منافسة متوقعة بين الأحزاب الكبرى والمستقلين، تمهيدًا لانطلاق الاستحقاق البرلماني لعام 2025.