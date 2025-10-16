الإسماعيلية تستعد لإطلاق مبادرة لزراعة ٣٢٨٠ فدانًا بالقمح

تستعد محافظة الإسماعيلية لإطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية “ازرع”، والتي تستهدف زراعة ٣٢٨٠ فدانًا بمحصول القمح خلال موسم ٢٠٢٥ – ٢٠٢٦.

تأتي المبادرة برعاية السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وبتنفيذ من مديرية الزراعة بالإسماعيلية، في إطار خطة متكاملة لتعزيز التنمية الزراعية ودعم صغار المزارعين، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وفي هذا السياق، تم عقد اجتماع تنسيقي برئاسة الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، مع ريمون رفعت، رئيس منطقة البحيرة والدقهلية والشرقية ومدن القناة وسيناء بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بحضور المهندسة نجوى البحراوي، منسق مبادرة “ازرع” بالمحافظة، لمناقشة الترتيبات النهائية لإطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة بالإسماعيلية.

وتستهدف المبادرة رفع إنتاجية محصول القمح وتعزيز قدرات المزارعين من خلال توفير التقاوي المعتمدة بنصف الثمن، وتنفيذ مدارس حقلية تدريبية بعدد من قرى القنطرة غرب، القنطرة شرق، وأبوصوير، فضلًا عن تقديم الدعم الفني والإرشادي لأكثر من ٣٢٨٠ فدانًا بالتعاون مع باحثي مركز البحوث الزراعية ومهندسي الإرشاد الزراعي.

يُذكر أن مبادرة “ازرع” أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عام ٢٠٢٢، وتنفذها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتضامن الاجتماعي، بهدف تمكين صغار المزارعين وتقديم الدعم الفني والمادي لزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتقليص الفجوة الاستيرادية، وذلك في إطار التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري.