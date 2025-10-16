فرع الرعاية الصحية بجنوب سيناء يحقق صفر انتظار لمنتفعي ضعف السمع

حقق فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، انجازا كبيرا خلال فعاليات حملة "نرعاك تسمع" التي انطلقت من يوليو الماضي حتى أكتوبر الجاري، في إطار جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية للارتقاء بالخدمات الطبية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وقال الدكتور أيمن رخا، مدير فرع الهيئة بجنوب سيناء، إن الفرع حقق إنجازا متميزا بالوصول إلى صفر قوائم انتظار لمنتفعي ضعف السمع ، بعد توفير وتسليم 89 سماعة طبية، كما شملت توفير السماعات التي تبلغ قيمة الواحدة منها نحو 99 ألف جنيه، إضافة إلى قطع غيار زراعات القوقعة، ويتسلمها المنتفع مجانا تحت مظلة المنظومة.



وأوضح مدير الفرع في تصريح البوم، أن الحملة ركزت على الأطفال بنسبة 24% من إجمالي المستفيدين، وجرى تسليم وبرمجة السماعات قبل بدء العام الدراسي، مؤكدا أنه جرى تنفيذ الحملة بنجاح بفضل التنسيق المتكامل بين فرق السمعيات، ورضاء المنتفعين، والرعاية الثانوية مما يعكس التزام الهيئة بتقديم خدمات صحية متكاملة تضمن حياة أفضل لجميع المنتفعين.

وأشار إلى أنه جرى إطلاق الحملة تحت إشراف الدكتورة سماء سيد زكي، مسئول الحملة، وجهود فريق العمل الخاص بالتنسيق المركزى بفرع الإدارة العلاجية والمتابعة، والدكتور هانى العزبى، مدير إدارة الرعاية الثانوية RECALL.