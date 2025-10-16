تعلن لجنة انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية، اليوم الخميس، الكشوف المبدئية للمرشحين على المقاعد الفردية والقوائم، متضمنة اسم المرشح، ورمزه الانتخابي، والانتماء الحزبي أو كونه مستقلًا.

وتبدأ اليوم وعلى مدار 3 أيام مرحلة الطعون الانتخابية أمام محكمة القضاء الإداري، على أن تفصل المحكمة في الطعون في الفترة من يوم 19 وحتى 21 أكتوبر، ليتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم 23 أكتوبر.

ووصل عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم في انتخابات مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، لمقر اللجنة بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، وذلك قبل إعلان القائمة المبدئية، إلى 97 مرشحًا من المستقلين وممثلي الأحزاب المختلفة.

وتسلمت لجنة الانتخابات أوراق ترشح 3 قوائم جديدة عن قطاع غرب الدلتا الذي يضم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، وذلك في اليوم الأخير قبل إغلاق باب الترشح.

وتضم القوائم الثلاث التي تقدمت بأوراقها كل من "قائمة نداء مصر، وقائمة الجيل، والقائمة الشعبية"، ليصل بذلك عدد القوائم المشاركة عن قطاع غرب الدلتا إلى 4 قوائم.

كانت اللجنة تسلمت أوراق القائمة الوطنية لقطاع غرب الدلتا والتي ضمت عدداً من المرشحين من تحالف الأحزاب السياسية، من بينهم أعضاء حاليين بمجلس النواب وقيادات حزبية بارزة.

وضمت القائمة الوطنية عن الإسكندرية كل من "محمد مصيلحي، وخالد شلبي، وأشرف رشاد عثمان، ورزق راغب ضيف الله، عن حزب مستقبل وطن، ومحمد السيد محمد مجاهد عن حماة وطن، وعادل الكاشف محمد الكاشف عن الجبهة الوطنية، وإسماعيل موسى، عن الشعب الجمهوري، وأحمد ناصر عن العدل، وشيرين عليش، وسحر طلعت مصطفى، وعبير أحمد فؤاد، وإيناس بخيت عوض عطية، وجميعهم عن مستقبل وطن، إلى جانب رانيا الشيمي عن حماة وطن، وإنجي مراد عن الجبهة الوطنية، وراوية مختار عن الإصلاح والتنمية، ومروة حسين علي محمد عبد الله عن العدل، ونشوى حامد عن الوفد.