لبحث التعاون الأكاديمي.. وفد أمريكي يزور جامعة الإسكندرية- صور

استقبلت جامعة الإسكندرية، وفداً من جامعة ولاية بنسلفانيا، فرع هاريسبرغ بالولايات المتحدة الأمريكية، بمقر إدارة الجامعة بالشاطبي، وذلك لبحث فرص الشراكة الأكاديمية بين الجامعتين.

وضم الوفد الأمريكي كل من الدكتور ديفيد إم. كاليخو بيريز، مستشار جامعة ولاية بنسلفانيا، فرع هاريسبرغ، والدكتورة جولييت تولاي، مساعد العميد للمشاركة الدولية، والدكتورة نشوى العرابي، أستاذ ومسئول برنامج ماجستير الهندسة الكهربية.

كان في استقبال الوفد كل من الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عبد الحكيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ناقش الجانبان خلال اللقاء إمكانية إنشاء برامج للدرجات العلمية المزدوجة بين الجامعتين، واستعرضا مسارات التعاون الأكاديمي والبحثي في مجالات متعددة، فضلًا عن عروضًا تقديمية للتعريف بالجامعتين وأبرز برامجهما الأكاديمية والبحثية المتميزة.

وأكد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، وتوسيع مجالات التعاون المشترك، بما يسهم في دعم جهود تدويل التعليم وتعزيز جودة التعليم العالي والبحث العلمي في الجامعتين.

وقدّم الجانب الأمريكي عرضًا تعريفيًا حول جامعة ولاية بنسلفانيا، فرع هاريسبرغ، تناول أبرز برامجها الأكاديمية والبحثية، والشراكات الدولية، وبرامج التبادل الطلابي، موضحين أن الجامعة ترتبط بـ 17 اتفاقية تعاون مع 8 جامعات عالمية من دول مختلفة.

وزار الوفد الأمريكي كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وذلك في إطار تفعيل التعاون الأكاديمي بين الجامعتين تمهيدًا لإطلاق برامج الدرجات المزدوجة "4+1 Dual Degree" في عدد من التخصصات الهندسية.