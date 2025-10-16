حملة على المنشآت الطبية بسوهاج تضبط مخالفات جسيمة في معمل تحاليل

نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج حملة تفتيشية مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، تحت إشراف الدكتور مصطفى رفعت مدير إدارة العلاج الحر، وبمشاركة فريق من الإدارة ضم الدكتور محمد طرخان، والدكتور هيثم رأفت، والدكتور محمد حسين، وبالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية.

وأسفرت الحملة عن ضبط معمل تحاليل غير مرخص داخل إحدى قرى مركز سوهاج، كما تم رصد عدد من المخالفات الخاصة بالاشتراطات الصحية ومكافحة العدوى داخل المعمل.

وتم تحرير المحاضر القانونية اللازمة بمركز شرطة سوهاج، وذلك طبقًا لأحكام قانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن تنظيم معامل التحاليل الطبية، وقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بتنظيم المنشآت الطبية.

وأوضح الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن الحملات التفتيشية تأتي في إطار خطة المديرية لضبط منظومة العمل بالقطاع الصحي الخاص، مؤكدًا أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطنين.

كما شدد "دويدار" على استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة؛ للتأكد من مأمونية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها.