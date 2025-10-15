مشاجرة تنتهي بمأساة.. مصرع فتاة على يد والدها في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

شهدت منطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان واقعة مأساوية، بعدما لقيت فتاة في العقد الثالث من عمرها مصرعها على يد والدها إثر مشاجرة نشبت بينهما داخل المنزل.

وتلقى اللواء عبد الله عصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان، يفيد بورود بلاغ بمقتل فتاة تُدعى (هـ. س) – 28 عامًا داخل منزلها بمنطقة الصداقة الجديدة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والمباحث الجنائية إلى موقع الحادث، وتم فرض طوق أمني حول المكان، وبإجراء التحريات الأولية تبين أن الأب هو مرتكب الواقعة، وذلك عقب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أسوان الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق لكشف ملابسات وأسباب الواقعة.