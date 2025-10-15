إعلان

مشاجرة تنتهي بمأساة.. مصرع فتاة على يد والدها في أسوان

كتب : إيهاب عمران

07:38 م 15/10/2025

مديرية أمن أسوان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسوان - إيهاب عمران:

شهدت منطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان واقعة مأساوية، بعدما لقيت فتاة في العقد الثالث من عمرها مصرعها على يد والدها إثر مشاجرة نشبت بينهما داخل المنزل.

وتلقى اللواء عبد الله عصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان، يفيد بورود بلاغ بمقتل فتاة تُدعى (هـ. س) – 28 عامًا داخل منزلها بمنطقة الصداقة الجديدة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والمباحث الجنائية إلى موقع الحادث، وتم فرض طوق أمني حول المكان، وبإجراء التحريات الأولية تبين أن الأب هو مرتكب الواقعة، وذلك عقب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أسوان الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق لكشف ملابسات وأسباب الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة تنتهي بمأساة مصرع فتاة على يد والدها مدينة أسوان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان