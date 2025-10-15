أنهت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة كفر الشيخ الإبتدائية، اليوم الأربعاء، إجراءات عددًا من المتقدمين للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025 على مستوى دوائر كفر الشيخ الأربع.

ووفق عملية تسجيل المتقدمين لراغبي الترشح، بلغت حصيلة الراغبين فى خوض الانتخابات البرلمانية فى كفر الشيخ 112 مرشحًا على مستوى دوائر المحافظة، وجاءت التفاصيل على النحو التالي: في الدائرة الأولى كفر الشيخ وقلين تقدم 40 مرشحًا بأوراق ترشحهم، وفي الدائرة الثانية سيدي سالم والرياض تقدم 17 مرشحًا، وفي الدائرة الثالثة الحامول وبيلا والبرلس تقدم 28 مرشحًا، وفي الدائرة الرابعة دسوق فوه ومطوبس تقدم 27 مرشحًا.

وكشف مصدر بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، لـ"مصراوي"، أن تلك الأرقام الخاصة بعدد المرشحين لم تكن نهائية بل جميعها خاصة بأعداد من جرى تسجيلهم للترشح بعد غلق باب الترشيح طبقًا للموعد المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد المصدر أن هناك بعض المرشحين سيجرى استبعادهم بسبب بعض الأمور الخاصة بعملية أوراق تقديمهم للترشح عقب الانتهاء من عملية الفحص التى تتم بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات تمهيدًا للإعلان عن أسماء المرشحين جميعهم في الدوائر الأربعة.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس النواب 2025 في دوائر انتخابية على مستوى محافظة كفر الشيخ إذ تضم الدائرة الأولى قسمي أول وثان ومركز كفر الشيخ، ومركز قلين، والدائرة الثانية تضم مركزي سيدي سالم، وقلين، والدائرة الثالثة تضم الحامول وبيلا والبرلس، والدائرة الرابعة تضم دسوق وفوه ومطوبس.

كانت لجنة تلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب بكفر الشيخ، استقبلت أوراق راغبي الترشح يوم الأربعاء الماضي واستمرت حتى اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساءً .

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات بعد غلق باب الترشح القائمة المبدئية للمرشحين يوم 16 أكتوبر، على أن تقدم الطعون على القائمة المبدئية يومى 17 و18 أكتوبر، وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون اعتبارا من يوم 19 وحتى 21 أكتوبر 2025.

وتعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 23 أكتوبر، آخر موعد للتنازل للمرشحين 25 أكتوبر، ونشر التنازلات فى الجريدة الرسمية 26 أكتوبر، كما تبدأ الدعاية الانتخابية يوم 23 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر 2025.