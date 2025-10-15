مرتضى منصور يحصل على رمز السفينة في انتخابات مجلس النواب بالدقهلية
كتب : رامي محمود
03:10 م 15/10/2025
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
انتهى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، من تقديم أوراق ترشحه لخوض انتخابات مجلس النواب فردي مستقل عن الدائرة الثامنة ومقرها مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
وقال منصور، عقب انتهائه من تقديم أوراق ترشحه، إنه حصل على الترتيب الأخير في كشوف المرشحين عن الدائرة وحصوله على رمز "السفينة" كرمز انتخابي له.