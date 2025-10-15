36 مرشحًا يتقدمون بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس النواب بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:



أغلقت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، باب التقدم للانتخابات داخل مجمع محاكم الإسماعيلية، برئاسة المستشار أحمد أبو عمرة، وعضوية المستشار وائل أبو شادي، والمستشار رشاد بهجت، وسط متابعة أمنية وتنظيمية مكثفة لضمان سير الإجراءات بسلاسة.

وأغلق باب الترشح في الثانية من ظهر اليوم الأربعاء، وذلك تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (44) لسنة 2025، برئاسة القاضي حازم بدوي، بشأن مواعيد وإجراءات الترشح لمجلس النواب.



وشهدت اللجنة خلال الأيام الماضية إقبالًا ملحوظًا من الراغبين في الترشح، حيث بلغ عدد من تقدموا بأوراقهم 36 مرشحًا على مقاعد الدوائر الثلاث بالمحافظة، مقسمين كالتالي 18 مرشحا بالدائرة الأولى، و9 مرشحين بالدائرة الثانية، و9 آخرين بالدائرة الثالثة.

وكانت قد أكدت اللجنة على ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة لكل مرشح، والتي تشمل السيرة الذاتية، وصحيفة الحالة الجنائية، وبيان الانتماء الحزبي أو الاستقلال، وإقرار الذمة المالية، وشهادة المؤهل الدراسي، إلى جانب شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وإيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه كتأمين بخزانة المحكمة، وفتح حساب رسمي للدعاية الانتخابية بأحد البنوك أو البريد المصري وفقًا لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.



ويأتي ذلك في إطار استعدادات محافظة الإسماعيلية لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025، وسط اهتمام واسع من المواطنين والقوى السياسية بالمشهد الانتخابي.