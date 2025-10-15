إعلان

"العِرسة" التهمت وجهها وأصابعها.. نهاية مأساوية لرضيعة في سرير نومها بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

01:30 م 15/10/2025

العِرسة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل مستشفى طهطا العام شمالي محافظة سوهاج، رضيعة جثة هامدة، إثر إصابتها بنهش حيواني في الوجه واليدين.

تلقى مركز شرطة طهطا إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول "أيسل. م" البالغة من العمر 4 شهور وتقيم بناحية قرية نزلة القاضى جثة هامدة، متأثرة بإصابتها بنهش حيواني عبارة عن التهام أصابع اليدين والخدين.

أفادت أسرتها أنه أثناء نوم الطفلة المذكورة داخل حجرة بالمسكن وانشغال والدتها بإنهاء بعض الأعمال المنزلية، وعند عودتها لتفقد حالة ابنتها فوجئت بـ "عِرسة" تنهش جسدها، وبها الإصابات المشار إليها، ونفت الشبهة الجنائية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم انتداب الطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

العِرسة وفاة رضيعة سوهاج مستشفى طهطا العام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

جنة المشاهير السرية.. لماذا يقضي محمد صلاح إجازته في شعاب بيوض؟ - صور
الذهب يحطم المستويات القياسية ويصل لذروة جديدة بمنتصف تعاملات الأربعاء
وفاة الفنان سمير ربيع بطل مسلسل "شيخ العرب همام"
تأكيدًا لمصراوي.. بدء عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
فرص لأمطار على هذه المناطق.. تعرف على توقعات طقس الأيام المقبلة