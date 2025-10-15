استقبل مستشفى طهطا العام شمالي محافظة سوهاج، رضيعة جثة هامدة، إثر إصابتها بنهش حيواني في الوجه واليدين.

تلقى مركز شرطة طهطا إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول "أيسل. م" البالغة من العمر 4 شهور وتقيم بناحية قرية نزلة القاضى جثة هامدة، متأثرة بإصابتها بنهش حيواني عبارة عن التهام أصابع اليدين والخدين.

أفادت أسرتها أنه أثناء نوم الطفلة المذكورة داخل حجرة بالمسكن وانشغال والدتها بإنهاء بعض الأعمال المنزلية، وعند عودتها لتفقد حالة ابنتها فوجئت بـ "عِرسة" تنهش جسدها، وبها الإصابات المشار إليها، ونفت الشبهة الجنائية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم انتداب الطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة.