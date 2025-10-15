وصل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، إلى مقر اللجنة العليا لتلقي أوراق المرشحين لانتخابات مجلس النواب بمحكمة المنصورة الابتدائية بمحافظة الدقهلية، لتقديم أوراق ترشحه للانتخابات عن الدائرة الثامنة، ومقرها مركز ومدينة ميت غمر، كفردي مستقل.

كان رئيس نادي الزمالك السابق وصل في اليوم الأخير لتلقي أوراق المرشحين، وفقًا للجدول الزمني المُعلن من قبل اللجنة العليا للانتخابات، والتي حددت الثانية من ظهر اليوم آخر موعد لتلقي أوراق الترشح.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات صحفية قبل تقديم أوراق ترشحه، إنه يسعى لاستكمال إنجازاته في الدائرة، خاصةً أنه مثلها تحت قبة البرلمان لأكثر من 15 عامًا، وكان يعلن باستمرار عن مشكلات القرى.

وأضاف أنه خلال فترة عضويته بالمجلس، ساهم في إنجاز العديد من القوانين الهامة، وتوفير آلاف من فرص العمل للشباب بدائرة ميت غمر، مطالبًا أهالي الدائرة بمساندته والوقوف بجانبه، ومنع تكرار الممارسات السابقة التي مورست ضده خلال انتخابات عام 2020، حسبما ذكر.