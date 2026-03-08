إيران: غارات أمريكية وإسرائيلية استهدفت 4 مخازن نفط في طهران



وكالات

استهدفت الغارات الأمريكية والإسرائيلية خلال الليل 4 مخازن للنفط وموقعًا لوجستيًا يستخدم لنقل المنتجات النفطية في طهران ومحيطها، وفق ما أفاد مسؤول إيراني الأحد.

أفاد المدير العام للشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية، اليوم الأحد، كرامت ويس كرمي، للتلفزيون الرسمي، أن طيران العدو استهدف الليلة الماضية 4 مخازن للنفط ومركزًا لنقل المنتجات النفطية في وسط طهران والبرز، مضيفًا أن المنشآت الخمس تضررت وأن الحريق تحت السيطرة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه فوجئ باعتذار إيران لدول في الشرق الأوسط كانت قد استهدفتها، معتبرًا أن هذا الاعتذار يمكن اعتباره انتصارا للولايات المتحدة وحلفائها.

وأضاف ترامب، أن الولايات المتحدة لا ترغب في إشراك الأكراد في الحرب، مشيرًا إلى أن الصراع معقد بما يكفي بالفعل.

وأوضح أن الأكراد أبدوا رغبتهم في المشاركة في الحرب ضد إيران، لكنه أبلغهم بأنه لا يريد ذلك في الوقت الحالي.

في ما يتعلق بمستقبل إيران بعد انتهاء العمليات، قال ترامب، إنه لا يستطيع تأكيد شكل خريطة إيران، مضيفا أنه من المرجح ألا تبقى كما هي بعد انتهاء العمليات.

وقال ترامب، السبت، إن الولايات المتحدة دمرت 42 سفينة تابعة للبحرية الإيرانية خلال الـ3 أيام الماضية، مشيرا إلى أن إيران اعتذرت لجيرانها عن شن ضربات ضدهم، وهو ما اعتبره استسلاما، وفقا للغد.