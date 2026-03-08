حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، من أنه سيواصل ملاحقة أي شخص قد يتولى منصب المرشد الأعلى في إيران خلفا للمرشد الراحل علي خامنئي الذي اغتالته إسرائيل في اليوم الأول من اندلاع الحرب على طهران.

وقال جيش الاحتلال في منشور باللغة الفارسية على منصة "إكس"، إنه سيلاحق أيضا كل من يسعى إلى تعيين خليفة لخامنئي، في إشارة إلى الهيئة الدينية المخولة باختيار المرشد الأعلى لإيران.

وفي المقابل، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بأن محمد مهدي ميرباقري، عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، أعلن الأحد التوصل إلى توافق بين غالبية أعضاء المجلس بشأن اختيار خليفة لخامنئي.