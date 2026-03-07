إعلان

تحطم سيارة أسفل عقار انهار جزئياً بمنطقة القباري فى الإسكندرية -صور

كتب : محمد البدري , محمد عامر

11:11 م 07/03/2026

انهيار أجزاء من عقار صادر له قرار ترميم

شهدت منطقة القباري بحي غرب الإسكندرية، اليوم السبت، سقوط أجزاء من عقار، ما أسفر عن تحطم سيارة تصادف وقوفها أسفله، وذلك دون حدوث أي إصابات.

تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية إخطاراً من قسم شرطة مينا البصل يفيد انهيار أجزاء من عقار بشارع أحمد غريب تقاطع الشهاوي بمنطقة القباري.

انتقل ضباط القسم ومسؤولي حي غرب إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص سقوط أجزاء من العقار المشار إليه، خالي من السكان وصادر له قرار ترميم لم ينفذ.
أسفر الحادث عن تحطم سيارة ملاكي ونجاة شخص تصادف مروره وقت الانهيار، وذلك دون حدوث أي إصابات.

حرر محضر بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

انهيار عقار منطقة القباري الإسكندرية

