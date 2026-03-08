لقي 3 أشخاص مصرعهم، مساء السبت، إثر تصادم سيارة نقل ودراجة نارية على طريق قرية زاوية سلطان التابعة لمركز المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية، مما أسفر عن وقوع ضحايا.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع كل من: يوسف شعبان شحاته، عمر أحمد عز، وليد محمد حسان، جميعهم مقيمين قرية زاوية سلطان.

جرى نقل جثتين إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا، وجثة ثالثة لمشرحة المستشفى الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.