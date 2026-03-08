إعلان

مصرع 3 أشخاص في تصادم سيارة نقل ودراجة نارية بالمنيا

كتب : جمال محمد

12:25 ص 08/03/2026

مصرع ثلاثة أشخاص وجرى نقلهم إلى المستشفى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي 3 أشخاص مصرعهم، مساء السبت، إثر تصادم سيارة نقل ودراجة نارية على طريق قرية زاوية سلطان التابعة لمركز المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية، مما أسفر عن وقوع ضحايا.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع كل من: يوسف شعبان شحاته، عمر أحمد عز، وليد محمد حسان، جميعهم مقيمين قرية زاوية سلطان.

جرى نقل جثتين إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا، وجثة ثالثة لمشرحة المستشفى الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم أمن المنيا حوادث الطرق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"كان هيكسر الاستوديو"..انفعال عصام الحضري على فريق عمل برنامج "الكاميرا
دراما و تليفزيون

"كان هيكسر الاستوديو"..انفعال عصام الحضري على فريق عمل برنامج "الكاميرا
مستشهدًا بـ"أذان الديك".. علي جمعة يرد علي المشككين في وقت الفجر في مصر
جنة الصائم

مستشهدًا بـ"أذان الديك".. علي جمعة يرد علي المشككين في وقت الفجر في مصر
حزب الله يستهدف قاعدة حيفا البحرية ورادارات القبة الحديدية شمالي إسرائيل
شئون عربية و دولية

حزب الله يستهدف قاعدة حيفا البحرية ورادارات القبة الحديدية شمالي إسرائيل
المفتي: فرض الحجاب ورد صراحة في القرآن والسنة.. وحديث عائشة لأسماء يحدد
أخبار وتقارير

المفتي: فرض الحجاب ورد صراحة في القرآن والسنة.. وحديث عائشة لأسماء يحدد
"بحضور حازم إمام".. ممدوح عباس يقيم حفل إفطار جماعي لمجلس إدارة نادي الزمالك
أخبار وتقارير

"بحضور حازم إمام".. ممدوح عباس يقيم حفل إفطار جماعي لمجلس إدارة نادي الزمالك

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: أسرنا عددًا من الجنود الأمريكيين