72 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد
كتب : ميريت نادي
أسعار الأسماك- تعبرية
استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الأحد 8-3-2026، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 68 و72 جنيهًا.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و450 جنيهًا.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و170 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.
