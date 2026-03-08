إعلان

72 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

كتب : ميريت نادي

10:36 ص 08/03/2026

أسعار الأسماك- تعبرية

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الأحد 8-3-2026، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 68 و72 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و450 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و170 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

