إعلان

سقوط سيارة "بنك الدم" في ترعة بالمنيا.. وإصابة 10 أشخاص خلال حادث تصادم

كتب : جمال محمد

09:39 م 07/03/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حادث تصادم سيارتين بالمنياا
  • عرض 3 صورة
    سقوط سيارة في ترعة بالمنيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة، مساء اليوم السبت، إثر تصادم سيارة ملاكي وسيارة تابعة لبنك الدم بالمنيا، وسقوط الأخيرة في إحدى الترع الجانبية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين .

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص من العاملين ببنك الدم الإقليمي، وقائد السيارة الملاكي، بجروح وكسور متنوعة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، كما تم رفع السيارة من الترعة، وتم التحفظ على المركبتين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية أمن المنيا حادث المنيا تصادم سيارتين بالمنيا اخبار المنيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد واقعة سائق البساتين.. ما عقوبة قتل الحيوانات في القانون المصري؟
حوادث وقضايا

بعد واقعة سائق البساتين.. ما عقوبة قتل الحيوانات في القانون المصري؟
تناقض ميداني.. صواريخ إيران تضرب "الخليج" بعد ساعات من وعود التهدئة
شئون عربية و دولية

تناقض ميداني.. صواريخ إيران تضرب "الخليج" بعد ساعات من وعود التهدئة
مستشهدًا بـ"أذان الديك".. علي جمعة يرد علي المشككين في وقت الفجر في مصر
جنة الصائم

مستشهدًا بـ"أذان الديك".. علي جمعة يرد علي المشككين في وقت الفجر في مصر
المفتي: فرض الحجاب ورد صراحة في القرآن والسنة.. وحديث عائشة لأسماء يحدد
أخبار وتقارير

المفتي: فرض الحجاب ورد صراحة في القرآن والسنة.. وحديث عائشة لأسماء يحدد
الحرس الثوري الإيراني يستهدف مصفاة حيفا النفطية في إسرائيل
شئون عربية و دولية

الحرس الثوري الإيراني يستهدف مصفاة حيفا النفطية في إسرائيل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سماء إسرائيل تشتعل .. إيران تبدأ قصفًا صاروخيًا مكثفًا والاحتلال يستنفر
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان