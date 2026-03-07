"نفس اليوم ونفس الساعة".. القصة الكاملة لرحيل زوجين في أسبوع واحد بالمنوفية

أصيب 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة، مساء اليوم السبت، إثر تصادم سيارة ملاكي وسيارة تابعة لبنك الدم بالمنيا، وسقوط الأخيرة في إحدى الترع الجانبية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين .

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص من العاملين ببنك الدم الإقليمي، وقائد السيارة الملاكي، بجروح وكسور متنوعة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، كما تم رفع السيارة من الترعة، وتم التحفظ على المركبتين.